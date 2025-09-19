Slušaj vest

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su na svom terenu Napoli rezultatom 2:0 u utakmici prvog kola Lige šampiona.

Napoli je od 21. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tada direktan crveni karton zbog faula nad Halandom dobio Đovani di Lorenco, pa je golman italijanskog kluba Vanja Milinković-Savić do kraja meča bio na ozbiljnim mukama.

Englezi su uputili čak 23 šuta ka golu Napolija, od čega osam u okvir gola, a srpski golman zabeležio je šest odbrana.

Menadžer Sitija Pep Gvardiola pohvalio je Vanju posle utakmice.

profimedia-1038461529.jpg
Mančester siti - Napoli, Vanja Milinković-Savić Foto: Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

"Milinković-Savić je neverovatan golman koji izvodi neke čudesne odbrane. Antonio Konte je postavio sjajnu defanzivnu taktiku i sa igračem manje. Duplirali su nas, držali koncentraciju i to je neverovatna kultura defanzive. Igrali smo dobro, pokušavali da damo više golova i laknulo nam je kada smo ih konačno načeli", rekao je Gvardiola.

Podsetimo, prednost Sitiju doneo je Haland u 56. minutu meča, a konačan rezultat postavio je Doku u 65. minutu.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalTURCI MU OVU UVREDU NEĆE OPROSTITI! Murinjo šokirao izjavom: Fenerbahče nije bio moj nivo - ni fudbalski, ni kulturološki! Pogrešio sam što sam otišao u Tursku!
Žoze Murinjo
FudbalMESI PRELOMIO - EVO GDE ĆE IGRATI DO MUNDIJALA! Sjajna vest, Argentinac ne završava karijeru
profimedia-1012710662.jpg
FudbalČARAPANI ŽELE POBEDU ZA BEKSTVO IZ OPASNE ZONE: Napredak dočekuje Radnik iz Surdulice
Napredak dočekuje Radnik iz Surdulice.jpg
FudbalVREME JE ZA ODLAZAK SA MARAKANE: Crvena zvezda blizu dogovora!
tunel8.jpg

Odbrana Vanja Milinković Savić protiv Sasuola Izvor: Arena Sport