SRBIN ODUŠEVIO ČUVENOG GVARDIOLU: Neverovatan golman! Izvodi neke čudesne odbrane!
Fudbaleri Mančester sitija pobedili su na svom terenu Napoli rezultatom 2:0 u utakmici prvog kola Lige šampiona.
Napoli je od 21. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tada direktan crveni karton zbog faula nad Halandom dobio Đovani di Lorenco, pa je golman italijanskog kluba Vanja Milinković-Savić do kraja meča bio na ozbiljnim mukama.
Englezi su uputili čak 23 šuta ka golu Napolija, od čega osam u okvir gola, a srpski golman zabeležio je šest odbrana.
Menadžer Sitija Pep Gvardiola pohvalio je Vanju posle utakmice.
"Milinković-Savić je neverovatan golman koji izvodi neke čudesne odbrane. Antonio Konte je postavio sjajnu defanzivnu taktiku i sa igračem manje. Duplirali su nas, držali koncentraciju i to je neverovatna kultura defanzive. Igrali smo dobro, pokušavali da damo više golova i laknulo nam je kada smo ih konačno načeli", rekao je Gvardiola.
Podsetimo, prednost Sitiju doneo je Haland u 56. minutu meča, a konačan rezultat postavio je Doku u 65. minutu.
Kurir sport