Mančester siti savladao je Napoli sa 2:0 u prvom kolu Lige šampiona, a utakmicu je obeležio neverovatan rekord norveškog golgetera.

Haland je zatresao mrežu Vanje Milinkovića-Savića, stigao do svog jubilarnog 50. gola Ligi šampiona i srušio rekord legendarnog Ruda Van Nistelroja.

Haland je postao fudbaler kome je trebalo najmanje utakmica za 50. golova u Ligi šampiona. Verovali ili ne, 50 golova postigao je na samo 49 odigranih utakmica u elitnom takmičenju.

Proslavljenom napadaču Rudu Van Nistelroju, koji je dugo bio prvi na ovoj listi, trebalo je čak 13 utakmica više da stigne do brojke 50.

Poređenja radi, Mesiju je za 50 golova bilo potrebno 66 utakmica, a Kristijanu Ronaldu čak 91.

Top 5:

Erling Haland - 49 utakmica

Rud Van Nisterloj - 62 utakmice

Lionel Mesi - 66 utakmica

Robert Levandovski - 77 utakmica

Kilian Mbape - 79 utakmica

