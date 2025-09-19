POSLEDNJA ŠANSA ZA PORTUGALCA! Trener Junajteda pred otkazom! Milijarder mu postavio ultimatum!
Nakon katastrofalnog starta Mančester Junajteda u novoj sezoni, vlasnik slavnog engleskog kluba Džim Ratklif obavio je razgovor sa menadžerom Rubenom Amorimom.
Junajted je prethodnog vikenda doživeo debakl od Mančester sitija u gradskom derbiju 0:3 i nakon četiri odigrana kola zauzima poražavajuće 14. mesto na tabeli, sa samo četiri osvojena boda.
Da stvar bude još gora, "Crveni đavoli" nedavno su doživeli i sramotnu eliminaciju od četvrtoligaša Grimsbija u "Karabao kupu".
Iako su engleski mediji nedavno tvrdili da Amorim ima veliku podršku čelnika kluba, nakon katastrofe u gradskom derbiju situacija se promenila. Ratklif je izgubio strpljenje, pa je došao u Karington helikopterom kako bi obavio hitan razgovor sa Amorimom.
Mediji saznaju da je postavio ultimatum Portugalcu. Dao mu je rok od tri utakmice, a nakon toga će dobro sagledati situaciju i doneti konačnu odluku.
Naredni meč Mančester Junajted igra na svom terenu protiv ekipe Čelsija.
