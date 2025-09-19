Slušaj vest

Na konferenciji za medije održane povodom 177. večitog derbija koji je na programu u subotu od 19 časova Vladan Milojević je odgovarao na pitanja novinara.

Na samom početku konferencije Milojević je pomenuo Dejana Milovanovića, nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde koji je preminuo nakon što je pao na teren u toku utakmice veterana Zvezdare i PKB-a.

"Želeo bih da izjavim saučešće porodici Milovanović, našem bivšem igraču, jedno vreme sam mu bio trener i jako mi je žao", rekao je potreseni Milojević.

Uspeo je da se smiri šef stručnog štaba Crvene zvezde i da najavi utakmicu koja će biti odigrana u Humskoj ulici u okviru 9. kola Super lige Srbije.

"Mišljenja sam pre ove utakmice da nekog izrazitog favorita u utakmicama Zvezde i Partizana nema. Nikad nije bilo. Da je neka ekipa bodovno pobegla, da li je to Kup utakmica, bilo kada, utakmice između Partizana i Zvezde su utakmice koje se igraju bez favorita, to je moje mišljenje, tako da to je to".

Poručio je Milojević da ima slatke muke kada je reč o odabiru igrača za startnih 11 u najvećoj utakmici srpskog fudbala.

"Činjenica je da smo pogotovo za vreme reprezentativne pauze ostali bez dosta igrača, naravno i planski, tako da u ovom trenutku imamo dosta igrača koje tek treba da implementiramo u našu igru. Imam slatke muke. Samo bih tako odgovorio. Imam dosta igrača, što starijih, što mlađih. Imam slatke muke što se tiče sastava i ono što je za pohvalu je da su svi vredni, da su svesni da imamo dosta stranaca, da može da ih igra samo četiri, da neki moraju da ostanu van protokola. Veliki su profesionalci i neko će sutra izostati, ne zato što kvalitetom to ne zaslužuje, nego što tako mora da bude".

Veruje Milojević da za predstojeći derbi vlada veliko interesovanje.

"Pa dobro, složiću se sa vama. Partizan igra od početka sezone i to je pokazao u evropskim utakmicama, da su igrali jako dobro. Negde su neočekivano gubili, ali su igrali sa samopouzdanjem. Partizan je u ovom trenutku lider, imaju jednu nerešenu utakmicu, dosta golova daju, ali u Zvezdi je tako da je veličina kluba takva da je uvek pritisak. Ja ne ulazim u to, ali da li je neko favorit ili ne, u drugim utakmicama to možemo da pričamo, ali mislim da danas ne postoji favorit, posebno u utakmicama Zvezde i Partizana".

O pravilu bonus igrača.

"Ja sam i kada je to pravilo uvedeno bio jedan od trenera koji je podigao ruku za tako nešto, ne mogu da pričam o tome. Imali smo Velju Milosavljevića koji je ispunjavao tu obavezu, ne obavezu, nego po godištu da je bonus, ali "mali" Velja danas igra u Premijer ligi. Svakako imamo dosta igrača, ja verujem u sve njih. Ne bih to posebno komentarisao. Mislim da ako to donosi boljitak srpskom fudbalu, vidimo da dosta igrača igra tako sa mladim igračima i da ne treba deliti na bonuse. Mi imamo sad u ovom trenutku igrače koji će se tek pojaviti i mislim da će opravdati moje poverenje i poverenje kluba za razvoj i da će biti benefit za klub".

Prethodni derbi u Humskoj je završen ubedljivom pobedom Crvene zvezde.

"Svaka utakmica koja se odigra, ona nema dodirnih tačaka sa sledećom. Zato sam i rekao. Kada igrate derbi utakmice, ta priča o favoritu pada u vodu kada krene sve. Inspiracija jednog igrača, možda jedna greška, postavka, korner, sve može da odluči meč. Do sada smo u prošlosti dosta toga videli. Kada se jedan derbi završi, sledeći je drugačiji".

Na pomenutoj utakmici Šerif Endijaje je bio strelac het-trika, a Senegalac je nedavno napustio klub iz Ljutice Bogdana.

"Ja sad ne znam da li je... Šerif je bio jako važan igrač za nas. U svakom slučaju, više ne treba pričati o njemu. Hvala mu. Dao je dosta Crvenoj zvezdi, a i njemu je Zvezda dala toliko u karijeri. Sad pričati o Šerifu ne bi trebalo. Videćemo, imamo sigurno igrače koji mogu da ga zamene, videćemo kako će to izgledati od sledećeg derbija".

Za sudiju 177. derbija je odabran Nenad Minaković.

"Okej što ste me pitali. Ja sam rekao i prošli put da verujem u srpske sudije. Bar u ovom delu sezone, ako ćemo da komentarišemo, dosta toga je bilo dobro. Ono što bih voleo je da sigurno da daju svoj maksimum. I oni su ljudi i oni greše, ništa nije sporno, ali voleo bih da protagonisti budu igrači. Fudbal je igra gršeke, svi greše, a nadamo se da će biti što manje grešaka i da derbi bude pravi, da pripadne igračima. Da pričamo o igri, a ne o nečemu drugom".

Nije želeo da komentariše šta očekuje od protivnika.

"Mi se spremamo, imamo naš plan i videćemo kakav će Partizan izaći".

Nada se dobroj utakmici.

"Ja mislim da, ovo na kraju što ste rekli, to bi bio moj odgovor. Da bude praznik fudbala, da derbi bude derbi, protagonisti budu igrači. Navijači znaju da prave ambijent, ali da sve bude u sportskom duhu, da bude bez nekih problema".

Pritisak koji sa sobom nosi večiti derbi?

"Meni se ovo sviđa, uvek mi je nekako lakše. Svaki put je meni lakše. Ne znam da li je meni lakše. Meni je svaki put lakše... Pa dobro, imamo mi dobar roster, ja sam rekao i napomenuću posle ove utakmice sa Železničarom. Mi sami smo nepoznanica, moramo da implementiramo igrače sa različitim karakteristikama, ali to je fudbal, to je činjenica i moramo da se prilagodimo takvim činjenicama. Imali smo praznu nedelju gde nije bilo takmičenja i već od sutra od utakmice sa Partizanom nas očekuju utakmice u prvenstvu i Evropi do kraja takmičarske godine, do decembra 2025. godine".

U kakvom je trenutno stanju Aleksandar Katai?

"Ako bude, možda će da bude iks-faktor. Sale je u sjajnoj formi. Ono što me raduje je njegov odnos prema treningu. Kvalitet nije sporan. Molim Bogu samo da bude zdrav Sale, sve ostalo ne bih nešto mogao da dodam".

