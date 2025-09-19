Komemoracija Dejanu Milovanoviću na stadionu "Rajko Mitić".
napustio nas je u 41. godini
EVO KADA ĆE BITI ODRŽANA KOMEMORACIJA DEJANU MILOVANOVIĆU: Tragična smrt koja nas je sve pogodila!
Fudbalski klub Crvena zvezda organizovaće komemoraciju povodom smrti Dejana Milovanovića.
Crveno-beli će se od bivšeg kapitena oprostiti u subotu u 11.00 časova na "Marakani".
Dejan Milovanović Foto: Starsport
Milovanović je, podsetimo, preminuo od posledica srčanog udara u utorak, na utakmici veterana Zvezdare i PKB-a. Sahrana će biti održana u subotu na Novom groblju u Beogradu.
Opelo je zakazano za 14.30 časova. Istog dana odigraće se i 177. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana, u Humskoj od 19 časova.
