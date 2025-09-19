Zahtev Luke Zidana je odobren jer nikad nije branio za Francusku u seniorskoj konkurenciji, već samo u mlađim kategorijama
OTAC ZA FRANCUSKU, SIN ZA ALŽIR: Zidanov sin promenio državljanstvo
Sin proslavljenog francuskog fudbalera Zinedina Zidana Luka promenio je zvanično državljanstvo i braniće ubuduće za Alžir, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija (FIFA).
Kako je saopštila FIFA, zahtev Luke Zidana je odobren jer nikad nije branio za Francusku u seniorskoj konkurenciji, već samo u mlađim kategorijama.
Luka Zidan ima 27 godina i brani gol španskog drugoligaša Granade, a prema najavama, selektor Alžira Vladimir Petković će ga pozvati da debituje već u oktobru, kad Alžir igra protiv Somalije i Ugande u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Alžir je na korak od direktnog plasmana na Mondijal, u kvalifikacionoj grupi G ima 19 bodova, četiri više od Ugande i Mozambika, a do kraja su ostala još dva kola.
