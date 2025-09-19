Slušaj vest

Sem večitog derbija koji će naravno izazvati najviše pažnje zanimljiv duel igra se i u Novom Pazaru između domaće ekipe i Vojvodine.

Novi Pazar u ovaj meč ulazi da dosta samopouzdanja posle dobrih rezultata u dosadašnjem delu sezone, dok je Vojvodina još uvek neporažena i sa 17 bodova zauzima treće mesto na tabeli iz sedam utakmica.

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga je oprezan pred ovaj duel.

"Na put za Novi Pazar krećemo spremni i odlučni da nastavimo naš niz nepobedivosti. S druge strane, znamo da idemo u goste ekipi koja je u usponu, koja je brza i zna šta hoće. Očekujemo zanimljiv meč i veliku borbu, jer su sve naše utakmice u Novom Pazaru imale notu karaktera. U duel ulazimo spremni, nemamo kadrovskih problema, osim Veličkovića, koji je imao manji potres mozga i nije trenirao ove sedmice, pa na njega ne možemo da računamo. Nadamo se najboljem”, poručio je trener Vojvodine pred ovaj susret.

1/11 Vidi galeriju FK Partizan - FK Vojvodina Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Tanjga je govorio i o sastavu Novog Pazara.

"Ostali su bez dva najbolja igrača, Adema Ljajića i Džona Merija. Iako su ostali bez nosilaca igre, to ne mora ništa da znači. U poslednjih nekoliko kola igraju veoma dobro. Ako nemate agresivnost, onda od svakog možete da izgubite. Ali ako igramo kako umemo, uz agresivnost, mislim da ćemo doći do pozitivnog rezultata. Moramo da želimo pobedu i da igramo na rezultat. Stalno ponavljam igračima: “tok igre ne sme da poremeti naš krajnji cilj”. Utakmica se igra 90 minuta i ne smemo da padnemo posle 35 ili 40 minuta. Ako budemo želeli pobedu i ako se budemo borili, onda nećemo imati problema”, zaključio je Tanjga.