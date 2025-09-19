Slušaj vest

Fudbaleri Radnika iz Surdulice pobedili su u Kruševcu ekipu Napretka sa 3:1, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.

Gosti su poveli u trećem minutu preko Daglasa Ovusua, dok je u 13. minutu rezultat povećao Vukašin Bogdanović.

Napredak je smanjio posle autogola Pedra Empisa u 39. minutu, da bi u četvrtom minutu nadoknade Ovusu sa penala postavio konačan rezultat.

Radnik je prekinuo seriju od tri uzastopna poraza i sada zauzima 12. mesto na tabeli Super lige Srbije sa sedam bodova.

Kruševački tim se nalazi na 14. mestu sa istim učinkom.

Napredak u narednom kolu gostuje Spartaku u Subotici, a Radnik dočekuje IMT.

(Beta)

Dragan Stojković crta na tabli na početku treninga