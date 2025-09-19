Sva četiri gola viđena su u prvom poluvremenu.
Fudbal
RADNIKU DOVOLJNO JEDNO POLUVREME: Napredak ni ovog puta nije uspeo da oobegne iz "opasne zone"
Slušaj vest
Fudbaleri Radnika iz Surdulice pobedili su u Kruševcu ekipu Napretka sa 3:1, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.
Gosti su poveli u trećem minutu preko Daglasa Ovusua, dok je u 13. minutu rezultat povećao Vukašin Bogdanović.
Napredak je smanjio posle autogola Pedra Empisa u 39. minutu, da bi u četvrtom minutu nadoknade Ovusu sa penala postavio konačan rezultat.
Radnik je prekinuo seriju od tri uzastopna poraza i sada zauzima 12. mesto na tabeli Super lige Srbije sa sedam bodova.
Kruševački tim se nalazi na 14. mestu sa istim učinkom.
Napredak u narednom kolu gostuje Spartaku u Subotici, a Radnik dočekuje IMT.
(Beta)
Reaguj
Komentariši