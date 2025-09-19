Sankt Pauli se nalazi na četvrtom mestu Bundeslige sa sedam bodova, a Štutgart je sedmi sa bodom manje.
BUNDESLIGA
ŠVABE SIGURNE NA SVOM TERENU: Štutgart pobedio Sankt Pauli u Bundesligi
Fudbaleri Štutgarta pobedili su na svom terenu Sankt Pauli sa 2:0, u meču četvrtog kola Bundeslige.
Štutgart je mogao do vođstva u 25. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Angelo Štiler.
Domaći tim je ipak poveo u 43. minutu golom Ermedina Demirovića, dok je drugi pogodak za Štutgart postigao Bilal El-Hanus u 50. minutu.
U sledećem kolu Sankt Pauli dočekuje Bajer Leverkuzen, dok Štutgart gostuje Kelnu.
