ZVANIČNO: Stiglo pojačanje poslednjeg dana prelaznog roka!
Zvanično poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka u Srbiji u redove Radnika vratio se Borko Duronjić.
Krilni napadač, koji je u Surdulici bio od 2022. do 2024. ponovo oblači plavi dres, a stiže kao slobodan igrač, pošto se rastao sa Utaj Tanijem, klubom sa Tajlanda.
Borko Duronjić ponovo u Radniku Foto: Starsport
Duronjić je u prošlom mandatu u Radniku odigrao 78 utakmica, više nego u ijednom drugom klubu u karijeri i postigao 13 golova uz šest asistencija.
Nekadašnji omladinski reprezentativac Srbije je branio boje i OFK Beograda, Voždovca, Radničkog iz Niša i TSC-a.
