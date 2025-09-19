Slušaj vest

Zvanično poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka u Srbiji u redove Radnika vratio se Borko Duronjić.

Krilni napadač, koji je u Surdulici bio od 2022. do 2024. ponovo oblači plavi dres, a stiže kao slobodan igrač, pošto se rastao sa Utaj Tanijem, klubom sa Tajlanda.

Duronjić je u prošlom mandatu u Radniku odigrao 78 utakmica, više nego u ijednom drugom klubu u karijeri i postigao 13 golova uz šest asistencija.

Nekadašnji omladinski reprezentativac Srbije je branio boje i OFK Beograda, Voždovca, Radničkog iz Niša i TSC-a.

