Slušaj vest

Na današnji dan, 20. septembra 1989. godine napustio nas je legendarni doktor Mihailo Andrejević - Andrejka.

Čuveni Andrejka bio je jedan od pionira i zaljubljenika u fudbalsku igru među Srbima.

1/6 Vidi galeriju Čuveni Andrejka bio je jedan od pionira i zaljubljenika u fudbalsku igru među Srbima. Foto: Printskrin/jutjub

Lik doktora Mihaila Andrejevića i ljubav prema fudbalu dočarao je glumac Vojin Ćetković u sada već kultnom filmu i seriji "Montevideo, Bog te video". Stvarni život poznatog beogradskog lekara govori o tome da je poznati Andrejka bio značajno ime srpske medicine, ali i srpskog i jugoslovenskog fudbala.

Rođen je Požarevcu 3. jula 1898. godine. Kao dečaka, a kasnije i kao odraslog čoveka krasio ga je neustrašivi i avanturistički duh. Početak njegove karijere bio je paralelan sa počecima BSK-a. Kao izuzetno talentovan Andrejević je već 1914. zaigrao za prvi tim. Početkom Velikog rata sa samo 16 godina odlazi u dobrovoljce srpske vojske.

Bio je učesnik velikih bitaka na Ceru i Kolubari. Kada je srpska vojska doživela slom posle prodora jakih snaga Nemačke i Austro-Ugarske povlačivši se ka Albaniji, tada 17-ogodišnji Mihailo Andrejević zarobljen je i odveden u Bugarsku. Tu je nastavio da se bavi fudbalom igrajući za Levski i FK13. Pobegao je iz zarobljeništva i 1918. učestvovao u proboju Solunskog fronta. Po oslobođenju je odigrao još nekoliko utakmica za BSK, a zatim je obukao dres rezervnog tima bečkog Vineršportkluba.

U Beču je upisao medicinu po završetku Prvog svetskog rata i završio je 1925. godine, da bi se vratio u Beograd. Otada počinje njegov profesionalni uspon, od lekara sekundarca, preko primarijusa, docenta, do 1953. godine kada biva promovisan u redovnog profesora Interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu. Specijalista gastroenterologije zaslužan je za mnoge novine koje su donete u Srbiju. Zahvaljući njemu nabavljen je prvi aparat za hemodijalizu, osnovana je laboratorija za primenu radioizotopa u medicini i otvoreno je prvo gerijatrijsko odelenje u Beogradu.

Kada je u Beču završio studije, ali i fudbalsku karijeru Mihailo Andrejević vratio se u Beograd i ušao u upravu BSK, fudbalskog kluba osnovanog 1911. godine. Po preseljenju fudbalskog saveza iz Zagreba u Beograd 1930. izabran je za sekretara za spoljne poslove, pošto je govorio nekoliko jezika. Imao je velike zasluge za odlazak reprezentacije na Svetsko prvenstvo u Urugvaju 1930, gde je samo učvrstio svoje prijateljstvo sa predsednikom FIFA Žilom Rimeom. Na čelo Saveza došao je 1939. godine. Za člana Nadzornog odbora FIFA izabran je 1932, a već 1936. postao je član Izvršnog komiteta. Bio je predsednik Arbitražne i Medicinske komisije FIFA. Član FIFA je sa prekidima ostao do 1982. kada je izabran za doživotnog počasnog člana. Godine 1984. bio je među sedmoricom zaslužnih fudbalskih radnika, prvoodlikovanih ordenom FIFA, a dobio je i Zlatno priznanje MOK-a.

Nije mala stvar provesti 50 godina u organima FIFA. Tako nešto nije uradio nijedan sportski radnik pre, a ni posle Mihaila Andrejevića. Novinar lista "Politika" Borivoje Jovanović predstavljao je Mihaila Andrejevića u svojim novinskim člancima sledećim rečima - bivši fudbaler, pošten i skroman čovek, veliki patriota i doktor medicine.

Profesor Milan Andrejević, sin Mihaila Andrejevića, u jednom intervjuu za list "Politika" otkrio je kako je njegov otac "dopingovao" fudbalere Jugoslavije dajući im vakcine sa rastvorenom čokoladom u poluvremenu kvalifikacione utakmice protiv Španije za Svetsko prvenstvo 1974. godine.

Mihailo Andrejević Foto: Printskrin/jutjub

Naime, 13. februara 1974. godine u Frankfurtu Jugoslavija je igrala "majstoricu" sa Špancima, poštoi su dve selekcije u kvalifikacijama za SP u Nemačkoj iste godine imale isti broj bodova i istu gol-razliku. Iako su Španci u konkurenciji Jugoslavije i Grčke dali, ali i primili gol više od "plavih", pravila FIFA tada nalagala su novi meč, pa je sve stalo u 90 minuta borbe na neutralnom terenu.

Pogotkom pokojnog Josipa Katalinskog u 13. minutu, Jugoslavija je pred 63.000 gledalaca izborila plasman na Mundijal tog leta, na kojem je reprezentacija prošla grupu i bila potom eliminisana u drugoj fazi.

"Politika" piše da je upravo zahvaljujuću doktoru Andrejeviću, FIFA otvorila front protiv dopinga u fudbalu. Ne zbog čokolade u venama, već zbog toga što je kao funkcioner FIFA i predsednik Medicinske komisije svetske "Kuće fudbala", pokojni Andrejević imao veliku uticaj u spoznavanju problema koji preti da nadjača sport.

Profesor dr Mihajlo Andrejević je bio najcenjeniji fudbalski diplomata bivše SFRJ, gospodin otmenog držanja, bogatog znanja i iskustva koji je celi život posvetio medicini i fudbalu, fudbalski autoritet u domovini i inostranstvu. Koristeći svoje znanje, veze i erudiciju značajno je doprineo ugledu jugoslovenskog fudbala u svetu. Nažalost, posle njegovog povlačenja nismo uspeli da odnegujemo i udenemo u svetski vrh ni približno sličnog fudbalskog čoveka.

Kurir sport