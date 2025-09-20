Slušaj vest

FK Crvena zvezda godinama unazad prepoznatljiv je po igračima stasalim u omladinskoj školi.

Najveće finansijske benefite Crvena zvezda crpi iz sopstvene akademije i može se reći da se tako finansira klub, uz naravno zaradu od UEFA takmičenja.

Zvezdin biser - Veljko Milosavljević Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT/Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Rekorder Crvene zvezde

Ovog leta Veljko Milosavljević postao je rekorder FK Crvena zvezda, kada su u pitanju izlazni transferi, pošto je klubu doneo zaradu od 15.000.000 evra. Toliki novac platio je engleski Bornmut za talentovanog i mladog fudbalera, uz mogućnost da crveno-beli zarade i još para, jer imaju 10 odsto od narednog transfera Veljka Milosavljevića (18).

A, kako je sve počelo, na koji način je Veljko selektiran kao dete i kako je stigao u Crvenu zvezdu. O tome za Kurir govori direktor Omladinske škole kluba sa Marakane Nikola Jelić.

Veljko Milosavljević, kao dečak na terenima FK Crvena zvezda Foto: Privatna arhiva

Skromna porodica iz Požarevca

- Veljko Milosavljević takođe potiče iz skromne porodice. Počeo je u školi fudbala "Prestiž" u Požarevcu. Ti ljudi tamo su dosta učestvovali u njegovom razvoju. Veljko je kao i njegov klasić Andrija Maksimović imao karakter pobednika! Evo vam najboljeg primera. Jutro, subota, dolazim na posao. I vidim oca Veljka Milosavljevića. Prilazim, pozdravljamo se, a Veljko spava u automobilu na parkingu Crvene zvezde. Ko zna kad su oni došli iz Požarevca, sinoć, tokom noći... I onda odigra utakmicu ili trening. To sve treba proći - otkrio je za Kurir Nikola Jelić i nastavio:

- Lako je sada gledati Velju u Premijer ligi i pričati da mu je sada lako. Samo on i mi sa njim znamo kroz šta smo prošli, koliko je tu izazova bilo, od strane drugih klubova, agenata... Znate, nisu ni sve porodice spremne da iznesu takvi žrtvu. Mi u Zvezdi naše igrače, Bogu hvala, držimo pod kontrolom. Ne možemo da funkcionišemo sa svakakvim roditeljima... Neku decu smo zbog toga i pustili, a bili su talentovani. Pokazalo se da niko od njih nije napravio vrhunske karijere. Da bi neko uspeo, mora da postoji začarani krug, a u njemu su porodica, klub, agencija... Da svi radimo zajedno u interesu tog igrača.

Veljko Milosavljević na utakmici protiv Brajtona Foto: Shaun Boggust / imago sportfotodienst / Profimedia, Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Elitni razred Zvezdine dece

Nikola Jelić otkriva i da je Veljko Milosavljević bio polaznik elitnog razreda mladih Zvezdinih fudbalera, dela akademije koja je oformljena pre dve godine na insistiranje tehničkog direktora Marka Marina.

- Taj sistem je u poslednje dve godine pokazao rezultat. Od Andrije Maksimovića, Strahinje Stojkovića, Veljka Milosavljevića... Pre njih, Koste Nedeljkovića i Jovana Mijatovića. Posle dužeg procesa, gde čekamo generacije 2010. i 2011. ti rezultati biće još vidljiviji, a klub će imati veći benefit. Ono što je mnogo važno, za sve klince koji su u našoj omladinskoj školi, jeste da imaju DNK Crvene zvezde. To u prevodu znači da svako onaj ko je prošao našu akademiju zna sa koliko ponosa nosi i poštuje Zvezdin dres - objasnio je Nikola Jelić.

Veljko Milosavljević prošlog vikenda debitovao je u Premijer ligi i na utakmici između Bornmuta i Brajtona (2:1) poneo titulu najboljeg igrača te utakmice. Pred njim je novi izazov, sutra sa svojim Bornmutom igra dočekuje Njukasl od 15.00 časova.