Fudbalski savez Srbije i Kapeli sport nedavno su postali strateški partneri, a srpska reprezentacija zaigrala je u dresovima ove kompanije.

Na svečanosti „Dan Amerike“ u Skupštini Srbije, u organizaciji Kongresa američko-srpskog prijateljstva, uručena je nagrada Stefanu Draškoviću, direktoru kompanije Kapeli sport.

Stefan Drašković, direktor kompanije Kapeli sport za Srbiju i Zoran Filipović Foto: Dragan Kujundžić

Stefan Drašković dobio je priznanje za značajan doprinos unapređenju saradnje između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije na planu sporta i omladine.

Svečanosti su prisustvovali brojni predstavnici Vlade Republike Srbije, diplomatskog kora, biznis zajednice, kao i istaknuti generali Nacionalne garde Ohaja.

Tom prilikom potpisan je memorandum o saradnji između kompanije Kapeli Sport i Fudbalskog saveza Srbije. Sa strane FSS događaju je prisustvovao Zoran Filipović, fudbalska legenda i član skauting službe nacionalnog saveza.

Poseban trenutak svečanosti bilo je uručenje dresova fudbalske reprezentacije Srbije, koje proizvodi Kapeli sport, ministru spoljnih poslova Marku Đuriću, ministru za evropske integracije Republike Srbije Nemanji Staroviću, komadantu Nacionalne garde Ohaja brigadnom generalu Metjuu Vudrafu i zameniku ambasadora SAD u Beogradu, gospodinu Aleksandru Titolu.

- Nagrada za mene lično, ali i za naš tim u Kapeli sportu, predstavlja veliko priznanje i obavezu da nastavimo da gradimo mostove između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država kroz sport. Verujem da zajedničkim projektima, kao što je i saradnja sa Fudbalskim savezom Srbije, otvaramo nove mogućnosti za razvoj mladih talenata i jačanje prijateljstva među našim narodima - izjavio je Stefan Drašković.