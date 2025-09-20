BOŠKO ĐUROVSKI PAO U NESVEST TOKOM KOMEMORACIJE: Potresni trenuci na opraštaju od Dejana Milovanovića
Podsetimo, čuveni srpski fudbaler, nekadašnji kapiten Crvene zvezde i reprezentativac Srbije, preminuo je nakon što je pao tokom utakmice veterana Zvezdare i PKB-a.
Smrt Dejana Milovanovića pogodila je širu javnost u Srbiji, a posebno ljude iz fudbala i one koji su ga poznavali.
Milovanović će biti sahranjen u subotu, na dan kada će biti odigran 177. večiti derbi, utakmica u kojoj je, tokom svoje karijere, nekadašnji fudbaler veznog reda imao puno uspeha.
Od 11 časova je na stadionu Rajko Mitić održana komemoracija, a na njoj su viđene potresne scene.
Legendarnom Bošku Đurovskom je pozlilo tokom obraćanja prisutnima.
"Poštovana porodice, poštovani zvezdaši, skupili smo se ovde da odamo poslednju počast našem Deksu. Bio je i ostao simbol Crvene zvezde, bio je idol svojih saigrača, igrača i navijača koji su dolazili posle njega. Ljubav prema Zvezdi inspirisana je njegovim ocem koji je igrao u čuvenoj generaciji i bio uspešan u njoj. Prve korake napravio je ovde, od petlića je igrao za Zvezdu. Kulminacija njegovih kvaliteta bila je u omladinskoj selekciji kod Tome Milićevića. Osvojili su sve što se moglo osvojiti. Tih pet veličanstvenih iz omladinske škole su prešli u prvi tim i tamo nastavili da nižu uspehe. Ušao je u klub 300, odigrao je više od 300 utakmica. Morate priznati da je u ovo vreme to privilegija odabranih. Imao sam čast da podignem dva pehara duple krune u kojima je učestvovao. Fudbal je bio njegov život i sa njega je otišao u večnost. Večnost je nezaborav", rekao je Boško Đurovski, nakon čega mu se slošilo.
Đurovski je tražiočašu vode, a zatim je pao u nesvest. Nakon nekoliko sekundi je, uz pomoć prisutnih, uspeo da ustane, a njegovo stanje je nakon toga bilo dobro.
Kurir spor