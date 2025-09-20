Slušaj vest

Proslavljeni fudbaler i trener Crvene zvezde, Boško Đurovski, onesvestio se tokom držanja govora na komemoraciji Dejanu Milovanoviću, a prve vesti o njegovom zdravstvenom stanju su ohrabrujuće.

Đurovski se brzo osvestio i nakon ukazane pomoći oseća se dobro.

Legendu Zvezde sada očekuju detaljniji pregledi, kako bi se ustanovilo šta je prouzrokovalo trenutni kolaps, a po svemu sudeći u pitanju je ogroman stres.

Đurovski je teško podneo izenenadnu smrt svog bivšeg fudbalera Dejana Milovanovića. Na komemoraciji koja je počela nešto posle 11 časiva kao predsednik Sekcije veterana Crvene zvezde i njegov nekadašnji trener održao je emotivan govor.

"Poštovana poridice, poštovani zvezdaši, skupili smo se ovde da odamo poslednju počast našem Deksu. Bio je i ostao simbol Crvene zvezde, bio je idol svojih saigrača, igrača i navijača koji su dolazili posle njega. Ljubav prema Zvezdi inspirisana je njegovim ocem koji je igrao u čuvenoj generaciji i bio uspešan u njoj. Prve korake napravio je ovde, od petlića je igrao za Zvezdu. Kulminacija njegovih kvaliteta bila je u omladinskoj selekciji kod Tome Milićevića. Osvojili su sve što se moglo osvojiti. Tih pet veličanstvenih iz omladinske škole su prešli u prvi tim i tamo nastavili da nižu uspehe. Ušao je u klub 300, odigrao je više od 300 utakmica. Morate priznati da je u ovo vreme to privilegija odabranih. Imao sam čast da podignem dva pehara duple krune u kojima je učestvovao. Fudbal je bio njegov život i sa njega je otišao u večnost. Večnost je nezaborav", rekao je vidno potreseni Đurovski.

U momentu mu je pozlilo, zatražio je čašu vode, a onda pao u nesvest.

Prisutni su odmah pritrčali u pomoć i na svu sreću Đurovski se brzo pridigao.

