"Poštovana poridice, poštovani zvezdaši, skupili smo se ovde da odamo poslednju počast našem Deksu. Bio je i ostao simbol Crvene zvezde, bio je idol svojih saigrača, igrača i navijača koji su dolazili posle njega. Ljubav prema Zvezdi inspirisana je njegovim ocem koji je igrao u čuvenoj generaciji i bio uspešan u njoj. Prve korake napravio je ovde, od petlića je igrao za Zvezdu. Kulminacija njegovih kvaliteta bila je u omladinskoj selekciji kod Tome Milićevića. Osvojili su sve što se moglo osvojiti. Tih pet veličanstvenih iz omladinske škole su prešli u prvi tim i tamo nastavili da nižu uspehe. Ušao je u klub 300, odigrao je više od 300 utakmica. Morate priznati da je u ovo vreme to privilegija odabranih. Imao sam čast da podignem dva pehara duple krune u kojima je učestvovao. Fudbal je bio njegov život i sa njega je otišao u večnost. Večnost je nezaborav", rekao je vidno potreseni Đurovski.