DRAMATIČNE SCENE NA ULICAMA... Huligani se žestoko tukli sa policijom! Haos kakav se retko viđa - automobil gori, konjica razbija demonstrante u Holandiji!
Dramatične i uznemirujuće scene stižu iz Holandije, gde su protesti navijača prerasli u ozbilne nerede.
U Hagu su se okupile brojne navijačke grupe klubova poput AZ Alkmara, ADO Den Haga, Fejenorda i drugih, a atmosfera je ubrzo eskalirala u žestoke sukobe s policijom.
Ulice glavnog grada pretvorile su se u poprište haosa, huligani su se sukobili s organima reda, a situacija je toliko izmakla kontroli da je intervenisala i policijska konjica.
Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju pripadnike policije na konjima kako jure demonstrante, dok su zabeležene i slike zapaljenog policijskog vozila.
Na pojedinim snimcima sa navijačkih stranica jasno se vidi kako su učesnici nereda koristili razne predmete u obračunu s policijom.
