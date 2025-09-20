Slušaj vest

Dramatične i uznemirujuće scene stižu iz Holandije, gde su protesti navijača prerasli u ozbilne nerede.

U Hagu su se okupile brojne navijačke grupe klubova poput AZ Alkmara, ADO Den Haga, Fejenorda i drugih, a atmosfera je ubrzo eskalirala u žestoke sukobe s policijom.

Ulice glavnog grada pretvorile su se u poprište haosa, huligani su se sukobili s organima reda, a situacija je toliko izmakla kontroli da je intervenisala i policijska konjica.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju pripadnike policije na konjima kako jure demonstrante, dok su zabeležene i slike zapaljenog policijskog vozila.

Na pojedinim snimcima sa navijačkih stranica jasno se vidi kako su učesnici nereda koristili razne predmete u obračunu s policijom.

