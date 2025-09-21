Slušaj vest

Trener fudbalera TSC-a Darije Kalezić izjavio je danas da je atmosfera u timu dobra posle trijumfa u prošlom kolu.

"Vidi se da iz nedelje u nedelju napredujemo. Igrači sve bolje izvršavaju zadatke i postaju svesni svojih uloga, a posebno značaja discipline. Kada smo maksimalno fokusirani, uspevamo da i protiv ekipa opasnih u kontranapadu kontrolišemo igru svih 90 minuta. Očekujem izjednačenu utakmicu, ali verujem da imamo dobre šanse za povoljan rezultat", rekao je Kalezić, a preneo klub.

On je dodao da oba kluba imaju visoke ambicije, ali i da se Čukarički, poput TSC-a, još uvek traži u pogledu sistema igre i formacije. Zbog povreda neće moći da računa na Batista Rua i Tajrona Konrada, dok će novajlija Slobodan Urošević debitovati, a Milan Radin se postepeno vraća u trenažni proces.

Optimizam pred duel izneo je i vezista Sabolč Mezei.

"Dobro smo otvorili sezonu, ali je usledila rezultatska kriza. Pobeda proteklog vikenda nam je mnogo značila i nadam se da smo se vratili na pravi put. Čukarički je odmah iza nas, pa očekujem neizvesnu utakmicu, ali idemo u Beograd po tri boda i želimo da igramo našu igru", poručio je Mezei.

TSC trenutno zauzima šesto mesto na tabeli sa 11 bodova, dok je Čukarički sedmi sa bodom manje i utakmicom zaostatka.