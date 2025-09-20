Fudbal
ELŠNIK KAZNIO PROMAŠEN ZICER CRNO-BELIH I UTIŠAO HUMSKU! Pogledajte kako je Zvezda povela protiv Partizana! Zbrka u šesnaestercu i gol! VIDEO
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde trenutno u Humskoj ulici igraju 177. večiti derbi, a u 28. minutu utakmice rezultat na semaforu se promenio.
Tada su gosti stigli do prednosti, pogotkom Timi Maks Elšnik.
Tiknizijan je izveo korner, lopta je stigla do Ivanića na drugoj stativi. Njegov šut je odbranio Milošević, ali je Elšnik bio najbliži odbitku i smestio je u mrežu.
177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Pogledajte gol Elšnika:
Neposredno pre ovog gola crno-beli su imali najveću šansu na utakmicu, ali je zicer promašio Jurčević.
Crno-beli su prvi na tabeli sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Crvena zvezda druga sa 18 bodova iz šest mečeva, što znači da bi crveno-beli pobedom na današnjoj utakmici zauzeli vodeću poziciju na tabeli Super lige Srbije, čiji su aktuelni šampioni.
