Fudbaleri Liverpula pobedili su danas na svom terenu u gradskom derbiju Everton 2:1, u petom kolu engleske Premijer lige. Strelci za Liverpul bili su Rajan Gravenberh u 10. i Ugo Ekitike u 29. minutu.

Gol za Everton postigao je Idrisa Gej u 58. minutu.

Liverpul je prvi na tabeli sa maksimalnih 15 bodova, a Everton je sedmi sa sedam poena.

U narednom kolu, Liverpul će u Londonu gostovati Kristal Palasu, dok će Everton dočekati Vest Hem.

