Pobeda uz dosta muke...
Fudbal
EVERTON UMALO DA NAPRAVI IZNENAĐENJE! Liverpul preživeo neočekivanu dramu i uz dosta muke upisao i peti uzastopni trijumf u Premijer ligi!
Fudbaleri Liverpula pobedili su danas na svom terenu u gradskom derbiju Everton 2:1, u petom kolu engleske Premijer lige. Strelci za Liverpul bili su Rajan Gravenberh u 10. i Ugo Ekitike u 29. minutu.
Gol za Everton postigao je Idrisa Gej u 58. minutu.
Dijego Simeone na utakmici protiv Liverpula Foto: Oli SCARFF / AFP / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Liverpul je prvi na tabeli sa maksimalnih 15 bodova, a Everton je sedmi sa sedam poena.
U narednom kolu, Liverpul će u Londonu gostovati Kristal Palasu, dok će Everton dočekati Vest Hem.
