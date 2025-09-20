BOŠKO ĐUROVSKI ZAVRŠIO U BOLNICI: Otkiveno u kakvom je stanju, oglasio se lekar!
Smrt Dejana Milovanovića pogodila je širu javnost u Srbiji, a posebno ljude iz fudbala i one koji su ga poznavali.
Milovanović je sahranjen u subotu, na dan kada će biti odigran 177. večiti derbi.
Legendarnom Bošku Đurovskom je pozlilo tokom obraćanja prisutnima. Đurovski je tražiočašu vode, a zatim je pao u nesvest. Nakon nekoliko sekundi je, uz pomoć prisutnih, uspeo da ustane, a njegovo stanje je nakon toga bilo dobro.
Saopštenje povodom zdravstvenog stanja Boška Đurovskog prenosimo u celosti:
- Na komemoraciji za Dejana Milovanovića Bošku Đurovskom je tokom držanja govora iznenada pozlilo. Legendarni fudbaler našeg kluba je brzo povratio svest, a potom je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, gde je podvrgnut detaljnim pregledima.
Informacije o zdravstvenom stanju Zvezdinog asa je saopštio direktor Instituta prof. dr Milovan Bojić.
- Boško se oseća dobro i dobrog je opšteg zdravstvenog stanja - izjavio je prof. dr Milovan Bojić.
Boško će u narednom periodu biti podvrgnut svim daljim neophodnim pregledima, kako bi lekari bili potpuno sigurni da je sve u najboljem redu. FK Crvena zvezda našem Bošku želi brz oporavak i da se uskoro ponovo vidimo na Marakani - stoji u saopštenju.
BONUS VIDEO: