Smrt Dejana Milovanovića pogodila je širu javnost u Srbiji, a posebno ljude iz fudbala i one koji su ga poznavali.

Milovanović je sahranjen u subotu, na dan kada će biti odigran 177. večiti derbi.

Komemoracija Dejanu Milovanoviću

Legendarnom Bošku Đurovskom je pozlilo tokom obraćanja prisutnima. Đurovski je tražiočašu vode, a zatim je pao u nesvest. Nakon nekoliko sekundi je, uz pomoć prisutnih, uspeo da ustane, a njegovo stanje je nakon toga bilo dobro.

Saopštenje povodom zdravstvenog stanja Boška Đurovskog prenosimo u celosti:

- Na komemoraciji za Dejana Milovanovića Bošku Đurovskom je tokom držanja govora iznenada pozlilo. Legendarni fudbaler našeg kluba je brzo povratio svest, a potom je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, gde je podvrgnut detaljnim pregledima.

Pogledajte kako sada izgleda Boško Đurovski

Informacije o zdravstvenom stanju Zvezdinog asa je saopštio direktor Instituta prof. dr Milovan Bojić.

- Boško se oseća dobro i dobrog je opšteg zdravstvenog stanja - izjavio je prof. dr Milovan Bojić.

Boško će u narednom periodu biti podvrgnut svim daljim neophodnim pregledima, kako bi lekari bili potpuno sigurni da je sve u najboljem redu. FK Crvena zvezda našem Bošku želi brz oporavak i da se uskoro ponovo vidimo na Marakani - stoji u saopštenju.

