Slušaj vest

Napredak je doživeo drugi uzastopni poraz u Super ligi Srbije i primakao se samom dnu tabele i šef stručnog štaba Milan Nikolić napustio Čarapane.

1/13 Vidi galeriju Super liga Srbije 2025-2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport

Posle prave katastrofe na Čairu u Nišu (0:3) usledio je nokaut i pod Bagdalom. Umesto očekivane i najavljivane pobede, Čarapani su poklekli još jednom i to u meču sa direktnim konkurentom u borbi za opstanak. Kobne su bile greške u prvoj trećini prvog poluvremena, potom i ona iz finiša prvog dela utakmice i sva nastojanja da se napravi preokret u nastavku – nisu urodila plodom.

Već u trećem minutu kardinalna greška Bukorca, koji je hteo da vrati loptu Baleviću, ne obraćajući pažnju na spretnog Ovusua, koji je pokupio loptu i rutinski doveo svoj tim u vođstvo. Posle samo deset minuta igre, tokom kojih je Zličić imao priliku da donese izjednačenje, ali sigurno je intervenisao golman gostiju Ranđelović, Surduličani su duplirali vođstvo. Nakon dobro organizovanog i brzo izvedenog napada po levoj strani Bogdanović je savladao mladog reprezentativca Lazara Balevića.

Čarapani su u 38. minutu uspeli da prepolove voćstvo gostiju: kapiten Bastajić je poslao loptu u peterac, a u nameri da otkloni opasnost ispred Lutovca, gostujući igrač je matirao svog golmana Karvalhosa – 1:2. Činilo se u tim trenucima da će uspeti da dođu i do izjednačenja pre isteka 45. minuta, ali sve je palo u vodu u nadoknadi prvog poluvremena, kada je Vukajlović, u nameri da vrati loptu praktično asistirao Hajdareviću. Balević nije imao izbora, faulirao je napadača Radnika, a sudija Jovanović je pokazao na belu tačku. Odgovornost je preuzeo Ovusu i postavio konačni rezultat – 1:3.

U drugom poluvremenu igralo se uglavnom na polovini Surduličana, ali inicijativa i brojne šanse Kruševljana, ostale su bez ikakvog efekta.

Epilog ovog poraza su silazak Napretka u opasnu zonu i ostavka šefa stručnog štaba Milana Nikolića, koji je bio spreman da napusti kormilo Čarapana i posle debakla na stadionu “Mladost” protiv Partizana (2:5). Čarapani moraju vrlo brzo da pronađu novog trenera.