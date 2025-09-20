Slušaj vest

Fudbaleri Partizana dočekuju Crvenu zvezdu na stadionu u Humskoj od 19.00 u okviru 177. večitog derbija.

Uoči dolaska u Humsku, oglasio se prvi napadač Crvene zvezde i bez dileme najveća zvezda srpskog šampiona Marko Arnautović.

Siniša Mihajlović Delije Marko Arnautović Foto: Dragan Tesic

Austrijskom napadaču će ovo biti prvi večiti derbi u karijeri, a na svom Instagram nalogu postavio je stori koji jasno pokazuje koliko je iskusni špic nestrpljiv da istrči na travnati tepih stadiona Partizana.

Marko Arnautović pred 177. večiti derbi
Marko Arnautović pred 177. večiti derbi Foto: Printscreen/Instagram/m.arnautovic7

Delije skandiraju Arnautoviću Izvor: Kurir