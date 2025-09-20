Slušaj vest

Aktuelni 177. večiti derbi počeo je minutom ćutanja u čast Dejana Milovanovića.

 Bivši kapiten Crvene zvezde iznenada je preminuo u 42. godini od posledica srčanog udara.

Tragična smrt desila se minulog utorka na fudbalskog terenu tokom utakmice.

U čast legendarnog fudbalera danas je na stadionu Crvene zvezde održana komemoracija, a Milovanović je sahranjen na Novom groblju u Beogradu.

