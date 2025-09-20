Fudbaleri i navijači su uoči 177. večitog derbija odali počast bivšem kapitenu Crvene zvezde Dejanu Milovanoviću
MINUT ĆUTANJA ZA DEJANA MILOVANOVIĆA: Večiti derbi počeo odavanjem počasti bivšem kapitenu Crvene zvezde
Aktuelni 177. večiti derbi počeo je minutom ćutanja u čast Dejana Milovanovića.
Dejan Milovanović Foto: Starsport
Bivši kapiten Crvene zvezde iznenada je preminuo u 42. godini od posledica srčanog udara.
Tragična smrt desila se minulog utorka na fudbalskog terenu tokom utakmice.
U čast legendarnog fudbalera danas je na stadionu Crvene zvezde održana komemoracija, a Milovanović je sahranjen na Novom groblju u Beogradu.
