Fudbaleri Real Madrida pobedili su danas na svom terenu Espanjol 2:0, u utakmici petog kola španskog prvenstva i ostvarili petu pobedu.
Fudbal
MADRIĐANI 5/5 U PRIMERI! Real se ne zaustavlja, pao je i Espanjol!
Slušaj vest
Real je poveo golom koji je Eder Militao postigao u 22. minutu, a pobedu je obezbedio Kilijan Mbape u 47. minutu. To je bio peti gol francuskog fudbalera u Primeri ove sezone.
"Kraljevski" klub ima svih 15 bodova na prvom mestu na tabeli.
Kilijan Mbape postigao het-trik protiv Mančester Sitija Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Espanjol je pretrpeo prvi poraz u šampionatu i zauzima treće mesto na tabeli sa 10 bodova.
Ranije danas Levante je na gostujućem terenu pobedio Đironu 4:0.
Kasnije igraju Alaves - Sevilja, Viljareal - Osasuna i Valensija - Atletik Bilbao.
Reaguj
Komentariši