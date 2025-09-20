Slušaj vest

Real je poveo golom koji je Eder Militao postigao u 22. minutu, a pobedu je obezbedio Kilijan Mbape u 47. minutu. To je bio peti gol francuskog fudbalera u Primeri ove sezone.

"Kraljevski" klub ima svih 15 bodova na prvom mestu na tabeli.

Kilijan Mbape postigao het-trik protiv Mančester Sitija Foto: Profimedia

Espanjol je pretrpeo prvi poraz u šampionatu i zauzima treće mesto na tabeli sa 10 bodova.

Ranije danas Levante je na gostujućem terenu pobedio Đironu 4:0.

Kasnije igraju Alaves - Sevilja, Viljareal - Osasuna i Valensija - Atletik Bilbao.

