Posle sedmog kola Dinamo ima 16 bodova, dok drugoplasirani Hajduk zaostaje tri boda
DINAMO KAO ZVEZDA: Veliki hrvatski derbi pripao gostima
Fudbaleri Dinama savladali su kao gosti u najvećem hrvatskom derbiju ekipu Hajduka.
Hajduk Split - Torcida Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot
Pred oko 32.000 gledalaca Zagrebčani su u Splitu slavili rezultatom 2:0.
Gosti su poveli golom Arbera Hodže u 44. minutu, dok je konačan rezultat postavio Monsef Bakrar u 81. minutu.
