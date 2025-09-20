Slušaj vest

Fudbaleri Dinama savladali su kao gosti u najvećem hrvatskom derbiju ekipu Hajduka.

Hajduk Split - Torcida Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot

 Pred oko 32.000 gledalaca Zagrebčani su u Splitu slavili rezultatom 2:0.

Posle sedmog kola Dinamo ima 16 bodova, dok drugoplasirani Hajduk zaostaje tri boda.

Gosti su poveli golom Arbera Hodže u 44. minutu, dok je konačan rezultat postavio Monsef Bakrar u 81. minutu.

Ne propustiteFudbalVLAHOVIĆ NEVIDLJIV, JUVENTUSU SAMO BOD: Stara dama bez pobede u Veroni
Reakcija Dušana Vlahovića na utakmici protiv Borusije
FudbalJEZIV DETALJ SA 177. VEČITOG DERBIJA: Crvena zvezda ostala bez važnog igrača za Seltik - povredio se? (FOTO)
FK Crvena zvezda
FudbalGRME NARODNJACI U SVLAČIONICI ZVEZDE: Ovako su crveno-beli proslavili pobedu u 177. večitom derbiju
FK Crvena zvezda, FK Partizan, 171. večiti derbi
FudbalIVANIĆ O PREMINULOM DEJANU MILOVANOVIĆU: Kapiten Crvene zvezde je imao šta da kaže posle derbija!
Mirko Ivanić

Bakljada navijača Partizana Izvor: Kurir