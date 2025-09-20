Slušaj vest

Povela je Crvena zvezda golom Timija Maksa Elšnika u 28 minutu prvog poluvremena na stadionu u Humskoj u okviru 177. večitog derbija.

Odbrana Partizana delovala je smušeno nakon kornera Zvezda, a Elšnik je bio na pravom mestu i smestio loptu u mrežu za 1:0.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Odmah iza te situacije stajao je Marko Arnautović, koji je žustro, stisnutih pesnica slavio gol... Bio je najenergičniji prilikom slavlja u redovima Zvezde.

Marko Arnautović slavi gol na 177. večitom derbiju
Marko Arnautović slavi gol na 177. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

