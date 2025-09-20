Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović u centru pažnje nakog vodećeg gola srpskog šampiona 177. u večitom derbiju.
mnogo mu je stalo
SVE JE IZAŠLO IZ NJEGA: Pogledajte šta je uradio Marko Arnautović u srcu Humske! (FOTO UBOD)
Slušaj vest
Povela je Crvena zvezda golom Timija Maksa Elšnika u 28 minutu prvog poluvremena na stadionu u Humskoj u okviru 177. večitog derbija.
Odbrana Partizana delovala je smušeno nakon kornera Zvezda, a Elšnik je bio na pravom mestu i smestio loptu u mrežu za 1:0.
177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Odmah iza te situacije stajao je Marko Arnautović, koji je žustro, stisnutih pesnica slavio gol... Bio je najenergičniji prilikom slavlja u redovima Zvezde.
Pogledajte taj momenat:
Marko Arnautović slavi gol na 177. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši