LUDILO! TREBALO MU JE SAMO 38 SEKUNDI! RADONJIĆ UŠAO U IGRU I ODMAH POSTIGAO GOLČINU! Pogledajte kako je Zvezda duplirala prednost protiv Partizana!
Fudbaleri Crvene zvezde vode sa 2:0 protiv Partizana u Humskoj ulici.
U 28. minutu utakmice rezultat na semaforu se promenio kada su gosti stigli do prednosti, pogotkom Timi Maks Elšnika.
Tiknizijan je izveo korner, lopta je stigla do Ivanića na drugoj stativi. Njegov šut je odbranio Milošević, ali je Elšnik bio najbliži odbitku i smestio je u mrežu.
A drugi gol je viđen u 60. minutu, ponovo u režiji gostujućih fudbalera, a u strelce se upisao Nemanja Radonjić, i to posle samo 38 sekundi provedenih na terenu.
Ivanić je zavrnuo loptu ka golu, Radonjić se izborio između čuvara i golmana Partizana, i maestralnim potezom poslao loptu u mrežu. Radonjić je odmah otišao ispod severne tribine da proslavi gol protiv bivšeg kluba.
