Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde vode sa 2:0 protiv Partizana u Humskoj ulici.

U 28. minutu utakmice rezultat na semaforu se promenio kada su gosti stigli do prednosti, pogotkom Timi Maks Elšnika.

Tiknizijan je izveo korner, lopta je stigla do Ivanića na drugoj stativi. Njegov šut je odbranio Milošević, ali je Elšnik bio najbliži odbitku i smestio je u mrežu.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

A drugi gol je viđen u 60. minutu, ponovo u režiji gostujućih fudbalera, a u strelce se upisao Nemanja Radonjić, i to posle samo 38 sekundi provedenih na terenu.

Ivanić je zavrnuo loptu ka golu, Radonjić se izborio između čuvara i golmana Partizana, i maestralnim potezom poslao loptu u mrežu. Radonjić je odmah otišao ispod severne tribine da proslavi gol protiv bivšeg kluba.

Ne propustiteFudbalSVE JE IZAŠLO IZ NJEGA: Pogledajte šta je uradio Marko Arnautović u srcu Humske! (FOTO UBOD)
Marko Arnautović
FudbalJURČEVIĆ PROMAŠIO NEMOGUĆE! KAKVA JE OVO BILA ŠANSA ZA PARTIZAN! Nikome nije jasno kako ovo nije bio gol, pogledajte šta je uradio fudbaler crno-belih! VIDEO
Screenshot 2025-09-20 194109.jpg
FudbalSTADION PARTIZANA RASPRODAT, ALI TRIBINE NISU KRCATE: Ovo je razlog zašto ima praznih mesta u Humskoj - objavljen tačan broj navijača!
Stadion Partizana 177. večiti derbi
FudbalELŠNIK KAZNIO PROMAŠEN ZICER CRNO-BELIH I UTIŠAO HUMSKU! Pogledajte kako je Zvezda povela protiv Partizana! Zbrka u šesnaestercu i gol! VIDEO
partizan-zvezda-derbi-439940.JPG

Bakljada navijača Partizana Izvor: Kurir