Fudbaleri Crvene zvezde trijumfovali su u 177. večitom derbiju i preuzeli vrh tabele Super lige.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 Crveno-beli su  savladali Partizan rezultatom 2:1 (1:0) kao gosti u 9. kolu

Utisak je da je sudija Nenad Minaković držao konce utakmice u svojim rukama, da je ona protekla u granicama fer igre, bez većih tenzija i spornih situacija.

Međutim, posle meča, navijači Partizana su na društvenim mrežama izdvojili situaciji kod drugog gola Crvene zvezde, smatrajući da je Seol bio u ofsajdu.

Igrao se 60. minut kada je Ivanić poslao loptu napred, a na nju su krenuli Seol i strelac Nemanja Radonjić. Radonjić je bio u dozvoljenoj situaciji pre gola.

VAR soba se nije oglasila, a dileme nije imao ni sudija Minaković.

