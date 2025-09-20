Posle meča, navijači Partizana su na društvenim mrežama izdvojili situaciji kod drugog gola Crvene zvezde, smatrajući da je Seol bio u ofsajdu
OFSAJD ILI NE: Grobari besni zbog situacije kod drugog gola Crvene zvezde
Fudbaleri Crvene zvezde trijumfovali su u 177. večitom derbiju i preuzeli vrh tabele Super lige.
Crveno-beli su savladali Partizan rezultatom 2:1 (1:0) kao gosti u 9. kolu
Utisak je da je sudija Nenad Minaković držao konce utakmice u svojim rukama, da je ona protekla u granicama fer igre, bez većih tenzija i spornih situacija.
Međutim, posle meča, navijači Partizana su na društvenim mrežama izdvojili situaciji kod drugog gola Crvene zvezde, smatrajući da je Seol bio u ofsajdu.
Igrao se 60. minut kada je Ivanić poslao loptu napred, a na nju su krenuli Seol i strelac Nemanja Radonjić. Radonjić je bio u dozvoljenoj situaciji pre gola.
VAR soba se nije oglasila, a dileme nije imao ni sudija Minaković.
