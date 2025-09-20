Snimak iz Zvezdine svlačionice pokazuje da su se crveno-beli radovali uz pesmu Svetlane Ražnatović "Gore od ljubavi"
Fudbal
GRME NARODNJACI U SVLAČIONICI ZVEZDE: Ovako su crveno-beli proslavili pobedu u 177. večitom derbiju
Fudbaleri Crvene zvezde umeli su da proslave trijumf u 177. večitom derbiju.
177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Crveno-beli su trijumfovali na stadionu Partizana rezultatom 2:1, a potom je usledilo slavlje u svlačionici.
I to uz narodnjake.
Snimak iz Zvezdine svlačionice pokazuje da su se crveno-beli radovali uz pesmu Svetlane Ražnatović "Gore od ljubavi".
Po svemu sudeći, za to je bio zaslužan Nemanja Radonjić.
