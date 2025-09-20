Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde umeli su da proslave trijumf u 177. večitom derbiju.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Crveno-beli su trijumfovali na stadionu Partizana rezultatom 2:1, a potom je usledilo slavlje u svlačionici.

I to uz narodnjake.

Snimak iz Zvezdine svlačionice pokazuje da su se crveno-beli radovali uz pesmu Svetlane Ražnatović "Gore od ljubavi".

Po svemu sudeći, za to je bio zaslužan Nemanja Radonjić.

Ne propustiteFudbalCRVENA ZVEZDA OSVOJILA HUMSKU: Iskustvo presudilo u dramatičnom 177. večitom derbiju
177. večiti derbi
FudbalIVANIĆ O PREMINULOM DEJANU MILOVANOVIĆU: Kapiten Crvene zvezde je imao šta da kaže posle derbija!
Mirko Ivanić
FudbalSRĐAN BLAGOJEVIĆ OTVORIO DUŠU NAKON PORAZA U DERBIJU: Nije mu lako...
Srđan Blagojević
FudbalVLADAN MILOJEVIĆ PONOVO O RADONJIĆU: Dao gol u derbiju, ali evo šta kaže trener Crvene zvezde!
Vladan Milojević

Navijači Zvezde zapalili stolice na severnoj tribini Izvor: Kurir