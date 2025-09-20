Ubedljiva pobeda "rosonera".
trijumf
SERIJA A: Milan razbio Udineze, Pavlović starter!
Fudbaleri Milana savladali su Udineze rezultatom 3:0 u meču četvrtog kola italijanske Serije A.
Sjajne vesti su i to što je Strahinja Pavlović startovao na ovom meču, a nakon što je protiv Bolonje u prošlom kolu izmenjen na poluvremenu.
Strahovalo se da je štoper povređen, te da potencijalno neće moći da pomogne ni Srbiji u kvalifikacionim mečevima za Svetsko prvenstvo, ali je sada svaka sumnja otklonjena.
Pavlović je na terenu proveo 68. minuta pre nego što je zamenjen. Očigledno je da nije 100 odsto spreman, ali daleko je to od razgovora o povredi.
