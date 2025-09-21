Slušaj vest

Fudbaleri Bornmuta i Njukasla odigrali su danas nerešeno 0:0, u utakmici petog kola Premijer lige.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

 Za Bornmut je ceo meč branio srpski golman Đorđe Petrović.

Veljko Milosavljević nije ulazio u igru.

Bornmut je na trećem mestu Premijer lige sa 10 bodova, dok je Njukasl 13. sa šest bodova.

U sledećem kolu Bornmut gostuje Lidsu, a Njukasl dočekuje Arsenal.

Sanderlend i Aston Vila odigrali su nerešeno 1:1.

Sanderlend je od 33. minuta igrao sa igračem manje, pošto je crveni karton dobio Reinildo Mandava.

Gosti iz Birmingema su brojčanu prednost iskoristili i poveli u 67. minutu preko Metija Keša, da bi osam minuta kasnije domaća ekipa ipak stigla do izjednačenja golom Vilsona Isidora.

Sanderlend ima osam bodova na sedmom mestu Premijer lige, a Aston Vila na 18. poziciji ima tri boda.

Naredni meč Sanderlend igra na gostovanju protiv Notingem Foresta, dok Aston Vila dočekuje Fulam.

