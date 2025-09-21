PREMIJER LIGA: Petrović odbranio Bornmut, Milosavljević bez ijednog minuta u igri
Fudbaleri Bornmuta i Njukasla odigrali su danas nerešeno 0:0, u utakmici petog kola Premijer lige.
Za Bornmut je ceo meč branio srpski golman Đorđe Petrović.
Veljko Milosavljević nije ulazio u igru.
Bornmut je na trećem mestu Premijer lige sa 10 bodova, dok je Njukasl 13. sa šest bodova.
U sledećem kolu Bornmut gostuje Lidsu, a Njukasl dočekuje Arsenal.
Sanderlend i Aston Vila odigrali su nerešeno 1:1.
Sanderlend je od 33. minuta igrao sa igračem manje, pošto je crveni karton dobio Reinildo Mandava.
Gosti iz Birmingema su brojčanu prednost iskoristili i poveli u 67. minutu preko Metija Keša, da bi osam minuta kasnije domaća ekipa ipak stigla do izjednačenja golom Vilsona Isidora.
Sanderlend ima osam bodova na sedmom mestu Premijer lige, a Aston Vila na 18. poziciji ima tri boda.
Naredni meč Sanderlend igra na gostovanju protiv Notingem Foresta, dok Aston Vila dočekuje Fulam.