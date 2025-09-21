ATALANTA UBEDLJIVA U TORINU: Remi Kremonezea i Parme u Seriji A
Fudbaleri Atalante pobedili su na gostovanju Torino sa 3:0, u utakmici četvrtog kola italijanske Serije A.
Dva gola za tim iz Bergama postigao je crnogorski fudbaler Nikola Krstović u 30. i 38. minutu, a pogodak je upisao i Kamaldin Sulemana u 34. minutu.
Torino je u 73. minutu mogao da smanji rezultat, ali je neprecizan sa penala bio Duvan Zapata.
Za Atalantu je ceo meč igrao srpski fudbaler Lazar Samardžić, dok je Ivan Ilić odigrao prvo poluvreme za Torino.
Atalanta zauzima peto mesto na tabeli Serije A sa osam bodova, a Torino je 11. sa četiri boda.
U narednom kolu Atalanta gostuje Juventusu, dok Torino gostuje Parmi.
Kremoneze i Parma odigrali su nerešeno 0:0.
Posle pet odigranih utakmica Kremoneze se nalazi na šestom mestu sa osam bodova, dok je Parma 18. sa dva boda.
U sledećem kolu Kremoneze gostuje Komu.