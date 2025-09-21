Slušaj vest

Fudbaleri Rajo Valjekana i Selte odigrali su  nerešeno 1:1, u meču petog kola španske Primere.Gosti iz Viga poveli su u 49. minutu preko Borhe Iglesijasa, da bi bod Rajo Valjekanu doneo Horhe de Frutos u 65. minutu.

Srpski fudbaler Mihailo Ristić igrao je za Seltu do 79. minuta.

Oba tima imaju po pet bodova, a Selta je do tog učinka došla uz utakmicu više.

Rajo Valjekano u narednom kolu gostuje Atletiko Madridu, dok Selta gostuje Elčeu.

Selta je tako upisala peti uzastopni remi u La ligi, uz poraz u prvom kolu.

Selta je uz Đironu, Majorku i Sosijedad, trenutno bez trijumfa u LaLigi.

Selta je, podsetimo, rival Zvezde u Ligi Evrope.

