LA LIGA
NOVI KIKS JORGANDŽIJA : Remi Majorke i Atletiko Madrida
Fudbaleri Majorke odigrali su danas na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Atletiko Madrida, u utakmici petog kola španskog prvenstva.
Atletiko je poveo u 79. minutu golom Konora Galagera, a bod domaćima obezbedio je Vedat Murići u 85. minutu.
Fudbaler Atletika Hulijan Alvares promašio je jedanaesterac u 14. minutu.
Madridska ekipa je od 73. minutu igrala sa desetoricom, pošto je Aleksander Serlot dobio crveni karton zbog oštrog prekršaja.
Atletiko je treću utakmicu završio remijem i ima šest bodova na 12. mestu na tabeli.
Majorka je i dalje bez pobede i zauzima pretposlednje 19. mesto sa dva boda.
Ranije danas Rajo Valjekano je na svom terenu odigrao 1:1 protiv Selte.
Kasnije igraju Elče - Ovijedo i Barselona - Hetafe.
