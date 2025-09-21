Slušaj vest

Fudbaleri Majorke odigrali su danas na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Atletiko Madrida, u utakmici petog kola španskog prvenstva.

Atletiko je poveo u 79. minutu golom Konora Galagera, a bod domaćima obezbedio je Vedat Murići u 85. minutu.

Fudbaler Atletika Hulijan Alvares promašio je jedanaesterac u 14. minutu.

Madridska ekipa je od 73. minutu igrala sa desetoricom, pošto je Aleksander Serlot dobio crveni karton zbog oštrog prekršaja.

Atletiko je treću utakmicu završio remijem i ima šest bodova na 12. mestu na tabeli.

Majorka je i dalje bez pobede i zauzima pretposlednje 19. mesto sa dva boda.

Ranije danas Rajo Valjekano je na svom terenu odigrao 1:1 protiv Selte.

Kasnije igraju Elče - Ovijedo i Barselona - Hetafe.

