BUNDESLIGA
ASPIRINiMA SAMO BOD: Remi Leverkuzena i Menhengladbaha
Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Borusije iz Menhengladbaha, u utakmici četvrtog kola Bundeslige.
Domaći su poveli golom Malika Tilmana u 70. minutu, a izjednačio je Haris Tabaković u drugom minutu nadoknade vremena.
Leverkuzen ima pet bodova na 12. mestu na tabeli.
Ekipa iz Menhenglabaha još nema pobedu u ligi i pretposlednja je na tabeli sa dva boda.
Ranije danas Union Berlin pobedio je Ajntraht iz Frankfurta 4:3.
Kasnije igraju Borusija Dortmund - Volfsburg.
