Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Borusije iz Menhengladbaha, u utakmici četvrtog kola Bundeslige.

Domaći su poveli golom Malika Tilmana u 70. minutu, a izjednačio je Haris Tabaković u drugom minutu nadoknade vremena.

Leverkuzen ima pet bodova na 12. mestu na tabeli.

Ekipa iz Menhenglabaha još nema pobedu u ligi i pretposlednja je na tabeli sa dva boda.

Ranije danas Union Berlin pobedio je Ajntraht iz Frankfurta 4:3.

Kasnije igraju Borusija Dortmund - Volfsburg.

