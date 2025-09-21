Ranije danas IMT je pobedio Radnički iz Niša 1:0, a Čukarički je pobedio TSC 4:2.
SUPERLIGA SRBIJE
LALATOVIĆ SLAVIO NAKON PREOKRETA: Fudbaleri Mladosti pobedili Javor
Fudbaleri Mladosti pobedili su na svom terenu u Lučanima Javor 2:1, u utakmici devetog kola Super lige.
Javor je poveo u 10. minutu golom koji je postigao Lu Bajere Žunior, a domaći su preokrenuli i pobedili golovima dvostrukog strelca Uroša Ljubomirca u 31. i 81. minutu.
Ekipa iz Lučana prekinula je niz od pet utakmica bez pobede i posle druge pobede u ligi zauzima 10. mesto na tabeli sa 10 bodova.
Javor je pretrpeo treći poraz i ima sedam bodova na 13. mestu.

