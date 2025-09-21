Slušaj vest

 Fudbaleri Borusije iz Dortmunda pobedili su večeras na svom terenu Volfsburg 1:0, u utakmici četvrtog kola Bundeslige.

Jedini gol postigao je Karim Adejemi u 20. minutu.

Posle remija u prvom kolu, Dortmund je ostvario tri uzastopne pobede i popeo se na drugo mesto na tabeli sa 10 bodova. Dortmund i vodeći Bajern iz Minhena jedine su neporažene ekipe ove sezone u ligi.

Volfsburg je u poslednje tri utakmice bez pobede i zauzima 12. mesto na tabeli sa pet bodova.

Ranije danas Union Berlin je pobedio Ajntraht iz Frankfurta 4:3, a Bajer Leverkuzen i Borusija Menhengladbah odigrali su nerešeno 1:1.

