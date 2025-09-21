- Prvo, hteo bih da izjavim saučešće porodici Milovanović. Mislim da je Srbija i srpski fudbal ozgubio jednog sjajnog momka, sjajnog čoveka i sjajnog fudbalera, oca dvoje dece. Ja sam sa njim igrao par godina, bio sam mu kapiten. Ostaje velika žal, ne mogu da zamislim kako je njegovoj porodici. Nadam se da je naš Dejan sa anđelima gore - rekao je Lalatović, a onda se osvrnio na utakmicu:

- Što se tiče današnje utakmice, taktički smo odigrali perfektno. Primili smo rano gol, i vratiti se od 0:1 i pobediti 2:1, to znači da moja ekipa ima kvalitet, i drago mi je da smo sve ono što smo radili tokom nedelje ispoštovali. Svaka čast mojim momcima, treba samo tako da nastavimo i okrećemo se već sledećoj utakmici, a to je derbi protiv Čukaričkog - zaključio je Lalatović.