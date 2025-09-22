Slušaj vest

UEFA u utorak odlučuje o sudbini izraelskog fudbala.

Evropska fudbalska unija razmatra predlog o suspenziji izraelskih klubova i reprezentacija iz međunarodnih takmičenja zbog ratne situacije.

Izraelski list "Israel Hayom" otkriva da katarska diplomatija snažno lobira da se suspenzija Izraela uvrsti na dnevni red. Navodno, prethodnih nedelja vođeni su intenzivni pregovori kako bi se osiguralo izbacivanje ove zemlje iz međunarodnih takmičanja i većina od 20 članova odbora je spremna da glasa za suspenziju. Mali broj zemalja podržava Izrael, pa Fudbalski savez Izraela sada užurbano lobira kako bi sprečio glasanje, jer ukoliko do njega dođe, gotovo sigurno je da će odluka biti - izbacivanje.

Takav ishod značio bi da izraelske reprezentacije i klubovi više ne bi mogli igrati u evropskim takmičenjima, pa bi tako, primera radi, Makabi iz Tel Aviva bio izbačen iz Lige Evrope i Dinamo iz Zagreba bi izbegao gostovanje u Srbiji.

Podsetimo, zbog bezbedonosne situacije izraelski klubovi domaće mečeve nisu mogli da igraju u svojoj zemlji, pa je Makabi rivale dočekivao u Bačkoj Topoli na stadionu TSC. U drugom kolu Lige Evrope u Srbiji je trebalo da bude odigran meč sa Dinamom iz Zagreba, ali ukoliko UEFA donese pomenutu odluku Dinamo neće putovati za Srbiju, već će za zelenim stolom dobiti tri boda.

