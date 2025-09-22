Slušaj vest

Od raspada SFRJ samo jedan klub uspeo je da prekine surovu dominaciju Crvene zvezde i Partizana...

U sezoni 1997/98 šampion Jugoslavije postao je beogradski klub Obilić, bio je to prvi i jedini put od raspada bivše države da neko ko nije Zvezda ili Partizan osvoji titulu prvaka.

Istorijska titula stigla je u trenutku kada je klub vodio Željko Ražnatović Arkan, osnivač i komandant paravojne Srpske dobrovoljačke garde poznate kao "Arkanovi tigrovi" i suprug popularne pevačice Cece Ražnatović.

U trenutku kada je predstavljao strah i trepet gde god da se pojavi Arkan je odlučio da uđe u fudbal, pa je njegovi dolaskom počeo vrtoglavi uspon malog beogradskog kluba.

U emisiji "Sve u 16" koja se emituje na K1, Ceca je otkrila dosad nepoznate detalje o Arkanu i Obiliću. Pevačica kaže da je njen pokojni suprug imao jasan plan kako da od Obilića napravi šampiona Jugoslavije.

"Bio je jako samouveren tip. On kada nešto zacrta... Sećam se kako je pisao na papiru A4 formata ciljeve, osvajanje Kupa i šampionsku titulu. Ja ulazim u prostorije Obilića i vidim to okačeno na zidu i pitam ga “Šta si bre ovo napisao?”, tek će on onako uvređeno: "Molim? Zar i ti ne veruješ u mene? Moja žena!", kaže Ceca i dodaje:

"Ja kažem "ček, ček, dupla kruna, tu su Zvezda i Partizan, sve umreženo ušemljeno". On kaže: "Ništa se ti ne sekiraj, samo uđeš u njihov radijus kretanja i radiš sve što oni rade. Ja kad održim govor mojim igračima, videćeš ti kako će to da bude.” On je njih tako motivisao. Uđe u svlačionicu, održi im govor da oni izađu kao da su na specijalnim lekovima".

Nakon šampionske titule usledio je izlazak u Evropu, međutim pojavila se mogućnost da UEFA zabrani klubu da učestvuje u kvalifikacijama za Ligu šampiona zbog Ražnatovićeve veze sa podzemljem. Zbog toga se on povukao, a funkciju predsednika Obilića prepustio je supruzi Svetlani Ražnatović Ceci na leto 1998. godine.

Ceca je bila na čelu kluba u dvomeču protiv IBV sa Islanda i čuvenog Bajern Minhena. Bavarci su u prvom meču pobedili rezultatom 4:0, a u revanšu je završeno 1:1. Ipak, rezultat te utakmice je malo ko upamtio za razliku od scena pred početak kada je tokom zagrevanja terenom šetao mali tigar.

Godinu i po dana nakon što je napustio Obilić, 15. januara 2000. godine, Arkan je ubijen u hotelu Interkontinental.

Kurir sport