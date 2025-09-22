Objasnio je šta se zapravo dogodilo posle gola!
Fudbal
"NEMOJTE IZMIŠLJATI DRAME, HVALA" Fudbaler Zvezde se iznervirao posle derbija, pa poslao brutalnu poruku! Odmah je odgovorio svojim navijačima!
Timi Maks Elšnik pružio je fantastičnu u 177. večitom derbiju i bio strelac vodećeg gola za Crvenu zvezdu u 28. minutu. I pored toga, nakon meča, navijači su brujali o njegovoj proslavi gola.
Umesto uobičajenog slavlja, Elšnik je ostao potpuno miran posle pogotka, što je mnogima privuklo pažnju tokom spektakla u Humskoj ulici.
177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Njegova suzdržana reakcija naišla je na brojne kritike na društvenim mrežama, gde su ga navijači prozivali zbog, kako su rekli, "hladnog" odnosa, međutim, slovenački vezista ubrzo se oglasio i objasnio šta se zapravo krilo iza njegovog poteza.
- Ljudi, mislio sam da je sigurno ofsajd bio. Nemojte izmišljati drame, hvala. Napred, Zvezdo - napisao je Elšnik na društvenoj mreži "X".
