

Timi Maks Elšnik pružio je fantastičnu u 177. večitom derbiju i bio strelac vodećeg gola za Crvenu zvezdu u 28. minutu. I pored toga, nakon meča, navijači su brujali o njegovoj proslavi gola.

Umesto uobičajenog slavlja, Elšnik je ostao potpuno miran posle pogotka, što je mnogima privuklo pažnju tokom spektakla u Humskoj ulici.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Njegova suzdržana reakcija naišla je na brojne kritike na društvenim mrežama, gde su ga navijači prozivali zbog, kako su rekli, "hladnog" odnosa, međutim, slovenački vezista ubrzo se oglasio i objasnio šta se zapravo krilo iza njegovog poteza.

- Ljudi, mislio sam da je sigurno ofsajd bio. Nemojte izmišljati drame, hvala. Napred, Zvezdo - napisao je Elšnik na društvenoj mreži "X".

MIJATOVIC.jpg
FK Crvena zvezda
Predrag Mijatović
Nemanja Radonjić

Gol Crvene zvezde na derbiju Izvor: Arena 1 Premium