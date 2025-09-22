Slušaj vest

Utakmica između OFK Beograda i Partizana u desetom kolu Superlige Srbije biće odigrana u Zaječaru, pa se nakon te odluke klub iz Humske ulice oglasio saopštenjem.

Crno-beli su tim povodom objavili zvanično saopštenje u kojem su izrazili nezadovoljstvo ishodom, ali je malo verovatno da će to išta promeniti.

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:

- Fudbalski klub Partizan izražava nezadovoljstvo povodom odluke Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije da se utakmica između OFK Beograda i našeg kluba odigra u Zaječaru, umesto u Staroj Pazovi, gde je naš rival prijavljen kao domaćin.

Smatramo da je odluka doneta na neprofesionalan način, bez prethodne konsultacije sa FK Partizan, što je neprihvatljivo u okvirima takmičarskog sistema koji bi trebalo da počiva na principima korektnosti i transparentnosti. Posebno ističemo da je klub o ovoj odluci obavešten u subotu, na sam dan odigravanja večitog derbija, što dodatno potvrđuje nekorektnost i nepoštovanje prema našem klubu.

FK Partizan očekuje da se odluke od značaja donose uz puno uvažavanje svih klubova i uz obavezno uključivanje u proces konsultacija, kako bi se očuvala regularnost takmičenja i integritet srpskog fudbala - stoji u saopštenju crno-belih.