Ceremonija dodele Zlatne lopte za 2025. godinu biće održana večeras u Parizu, a dodatnu buru uoči glamuroznog događaja izazvao je poznati argentinski novinar Pablo Giralt na Tviteru.

Prema tim informacijama, prestižno priznanje trebalo bi da pripadne mladom španskom čudu od deteta, Laminu Jamalu. Navodno, glasanje je bilo krajnje neizvesnom, a Jamal je skupio 805 bodova, samo pet više od drugoplasiranog Usmana Dembelea (800).

Lamin Jamal Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Na trećem mestu, prema dokumentu koji je Giralt objavio, završio je Vitinja, dok su četvrtu i petu poziciju zauzeli Rafinja i Mohamed Salah.

Da li je argentinski novinar zaista došao do ekskluzivnih i tačnih informacija ili je reč o spekulaciji, saznaćemo večeras kada svečanost u pariskom "Théâtre du Châtelet" počne u 20 časova.

