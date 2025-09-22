Slušaj vest

Dugogodišnji potpredsednik i direktor EvertonaKeit Tamlin preminuo je u 97. godini, objavio je klub iz Liverpula.

Pod njegovim vođstvom, klub je dva puta osvajao "FA Youth Cup", a kroz njegov rad razvile su se generacije talentovanih igrača. Njegovo nasleđe nastavlja se kroz godišnju nagradu „Keith Tamlin Award“, koju su u poslednjih nekoliko godina primili mnogi fudbaleri.

Po profesiji advokat, Tamlin je bio partner u firmi Cuff Roberts, kasnije deo Hill Dickinsona, Evertonovog zvaničnog partnera za naziv stadiona. Takođe je bio predsednik Udruženja pravnika Liverpula, a poštovan je i cenjen u svom profesionalnom polju.

Tamlin je bio školovan u Ruthin School, a nakon Drugog svetskog rata služio je kao kapetan pešadije na Bliskom istoku. U Evertonov odbor pridružio se 1974. godine, nakon što je prethodno obavljao funkciju advokata kluba.

Sa odbora se povukao 2004. godine, kada mu je dodeljena počasna titula životnog potpredsednika kluba. Iako je formalno okončao dužnosti, redovno je posećivao utakmice Evertona i u svojim 90-im godinama.

