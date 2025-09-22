Slušaj vest

Vrlo interesantan potpis desio se ovog popodneva u Leskovcu, pošto je tamošnja Dubočica potpisala ugovor sa Kventinom Sedorfom.

U pitanju je nećak legendarnog Holanđanina Klarensa Sedorfa, koji nosi veliko fudbalsko prezime i mogao bi da bude dobar potez i na marketinškom planu.

OTVOREN SRPSKI TEATAR SNOVA: Prelepa SLIKA iz Leskovca, Srbija dobila FANTASTIČAN stadion, Dubočica pobedom razgalila publiku! Foto: Printskrin

Kventin Sedorf je svoju karijeru započeo u mlađim kategorijama holandskog Vitesea, a zatim je igrao u Poljskoj za Zaglebje Sosnovjec i u Bugarskoj u dresu Slavije iz Sofije.

Dubočica je njegova sledeća stanica, a biće interesantno ispratiti koliko je nasledio fudbalskih gena od strica, koji je u karijeri igrao za velikane poput Ajaksa, Sampdorije, Real Madrida, Intera, Milana i Botafoga.

Ne propustiteKošarkaABA LIGA NIKAD BOLJE RANGIRANA: Regionalno takmičenje u top 5 evropskih liga!
PARTIZAN-ZVEZDA_77.JPG
KošarkaSTIGLA ZAMENA ZA EBUKU IZUNDUA: Potpisao iskusni Amerikanac!
profimedia-0956174511.jpg
FudbalREAL PONOVO BOJKOTUJE ZLATNU LOPTU: Bez predstavnika "kraljevskog kluba" na ceremoniji u Parizu!
profimedia-1012230058.jpg
KošarkaDENVER DOVODI JOŠ JEDNO POJAČANJE: Nikola Jokić dobija novog saigrača u Nagetsima!
Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025

BONUS VIDEO:

Podrška fudbalerima Partizana posle poraza u derbiju Izvor: Kurir sport