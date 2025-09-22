Rođak legendarnog Klarsensa Sedorfa u Srbiji!
BOMBA! Sedorf potpisao za srpski klub - igraće u Leskovcu!
Vrlo interesantan potpis desio se ovog popodneva u Leskovcu, pošto je tamošnja Dubočica potpisala ugovor sa Kventinom Sedorfom.
U pitanju je nećak legendarnog Holanđanina Klarensa Sedorfa, koji nosi veliko fudbalsko prezime i mogao bi da bude dobar potez i na marketinškom planu.
OTVOREN SRPSKI TEATAR SNOVA: Prelepa SLIKA iz Leskovca, Srbija dobila FANTASTIČAN stadion, Dubočica pobedom razgalila publiku! Foto: Printskrin
Kventin Sedorf je svoju karijeru započeo u mlađim kategorijama holandskog Vitesea, a zatim je igrao u Poljskoj za Zaglebje Sosnovjec i u Bugarskoj u dresu Slavije iz Sofije.
Dubočica je njegova sledeća stanica, a biće interesantno ispratiti koliko je nasledio fudbalskih gena od strica, koji je u karijeri igrao za velikane poput Ajaksa, Sampdorije, Real Madrida, Intera, Milana i Botafoga.
