Marko Arnautović najveće pojačanje crveno-belih izjavio je pred ovaj meč da je Marakana jedan od najvećih aduta "crveno-belih" i pozvao navijače da dođu u velikom broju na meč prvog kola Lige Evrope.

.- Pobeda u derbiju nam je donela dodatno samopouzdanje i motiv, ali dobro znamo da nema vremena za odmor jer nas očekuje utakmica protiv Seltika. Važno je da dobro počnemo takmičenje u Ligi Evrope - rekao je Arnautović, a prenosi sajt kluba.

On je istakao da je uvek imao želju da na punoj Marakani igra važne mečeve i dodao da jedva čeka utakmicu protiv Seltika.

- Biće to duel u kojem će odlučivati detalji i zato nam je potrebna podrška sa tribina kao nikada do sada. Marakana je uvek bila jedan od najvećih Zvezdinih aduta i siguran sam da zajedno možemo da stvorimo atmosferu koja će nas nositi do pobede. Jedva čekam da utakmica počne i da vidim naše navijače u velikom broju na tribinama - izjavio je fudbaler Crvene zvezde.