Slušaj vest

Marko Arnautović najveće pojačanje crveno-belih izjavio je pred ovaj meč da je Marakana jedan od najvećih aduta "crveno-belih" i pozvao navijače da dođu u velikom broju na meč prvog kola Lige Evrope.

.- Pobeda u derbiju nam je donela dodatno samopouzdanje i motiv, ali dobro znamo da nema vremena za odmor jer nas očekuje utakmica protiv Seltika. Važno je da dobro počnemo takmičenje u Ligi Evrope - rekao je Arnautović, a prenosi sajt kluba.

On je istakao da je uvek imao želju da na punoj Marakani igra važne mečeve i dodao da jedva čeka utakmicu protiv Seltika.

- Biće to duel u kojem će odlučivati detalji i zato nam je potrebna podrška sa tribina kao nikada do sada. Marakana je uvek bila jedan od najvećih Zvezdinih aduta i siguran sam da zajedno možemo da stvorimo atmosferu koja će nas nositi do pobede. Jedva čekam da utakmica počne i da vidim naše navijače u velikom broju na tribinama - izjavio je fudbaler Crvene zvezde.

Ne propustiteFudbalDAO GOL POSLE 38 SEKUNDI, SRUŠIO PARTIZAN U HUMSKOJ, PA SE OGLASIO NA INSTAGRAMU! Radonjić objavom zapalio mreže, a o jednom komentaru se posebno priča! FOTO
Nemanja Radonjić
FudbalSVE JE IZAŠLO IZ NJEGA: Pogledajte šta je uradio Marko Arnautović u srcu Humske! (FOTO UBOD)
Marko Arnautović
FudbalNEPOSREDNO PRED 177. VEČITI DERBI: Oglasio se Marko Arnautović!
profimedia-1028071355.jpg
FudbalSPEKTAKULARNO! SKORO 30 DEBITANATA NA DERBIJU: Luda priča! Evo, ko će prvi put imati priliku da igra za Zvezdu, a ko za Partizan u prazniku srpskog fudbala!
cz.png

Navijači Partizana dobacuju fudbalerima Zvezde Izvor: MONDO/Dušan Ninković