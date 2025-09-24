U takmičarskoj 2024/25, Togbe je za tim Novog Pazara do 19 godina postigao četiri gola i upisao pet asistencija u Omladinskoj ligi Srbije
GANJANIN VERAN PAZARCIMA: Fudbaler Skima Togbe produžio ugovor sa Novim Pazarom
Fudbalski klub Novi Pazar produžio je ugovor sa Skimom Togbeom do kraja juna 2028. godine, objavio je taj superligaš.
Togbe je igrač sredine terena rođen 2006. godine u Gani, a njegov prethodni ugovor sa Novopazarcima bio je validan do leta 2027.
On je u tekućoj sezoni odigrao osam utakmica za Novi Pazar u Super ligi Srbije i kvalifikacijama za Ligu konferencije.
U takmičarskoj 2024/25, Togbe je za tim Novog Pazara do 19 godina postigao četiri gola i upisao pet asistencija u Omladinskoj ligi Srbije.
