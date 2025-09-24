Slušaj vest

 Fudbalski klub Novi Pazar produžio je ugovor sa Skimom Togbeom do kraja juna 2028. godine, objavio je taj superligaš.

Togbe je igrač sredine terena rođen 2006. godine u Gani, a njegov prethodni ugovor sa Novopazarcima bio je validan do leta 2027.

On je u tekućoj sezoni odigrao osam utakmica za Novi Pazar u Super ligi Srbije i kvalifikacijama za Ligu konferencije.

U takmičarskoj 2024/25, Togbe je za tim Novog Pazara do 19 godina postigao četiri gola i upisao pet asistencija u Omladinskoj ligi Srbije.

Ne propustiteFudbalVOJVODINA ŽELI DA NASTAVI SERIJU NEPOBEDIVOSTI! Tanjga pred Novi Pazar: Moramo da želimo pobedu i da igramo na rezultat...
ZVEZDA-VOJVODINA (FINALE KUP)_43.JPG
FudbalPUKLA PETARDA U NOVOM PAZARU - ZVEZDA ISKALILA BES: Crveno-beli ubedljivi, dva gola Kataija i prvenac Marka Arnautovića
novi pazar-zvezda-379147.JPG
FudbalVLADAN MILOJEVIĆ POZIVA NA OPREZ PRED MEČ SA NOVIM PAZAROM: "Znamo da je to jedno od najtežih gostovanja u ligi"
Zvezda-Mladost-Dupla-Kruna56208.JPG
FudbalPAZARCI SA OPTIMIZMOM PUTUJU SUBOTICU! Gaćinović: Spartaku idemo dobro raspoloženi
PARTIZAN-NOVI PAZAR_04.JPG

Navijači pozdravljaju fudbalere FK Partizan Izvor: MONDO/Dušan Ninković