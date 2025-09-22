Slušaj vest

Na svečanoj ceremoniji u Parizu zbog dodele "Zlatne lopte", prvi je izabran Lamin Jamal, ali u kategoriji najboljeg mladog igrača.

Superstar Barselone je u "grad svetlosti" došao po glavnu nagradu za najboljeg igrača sveta, ali je na početku večeri dobio isto priznanje koje je osvojio i prošle godine.

Tako je postao prvi igrač u istoriji koji je odbranio ovu nagradu.

