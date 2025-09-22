Španski fudbaler Lamin Jamal ponovo najbolji!
zasluženo
LAMIN JAMAL NAJBOLJI MLADI IGRAČ: Barselonino "čudo" od deteta bez premca!
Na svečanoj ceremoniji u Parizu zbog dodele "Zlatne lopte", prvi je izabran Lamin Jamal, ali u kategoriji najboljeg mladog igrača.
Superstar Barselone je u "grad svetlosti" došao po glavnu nagradu za najboljeg igrača sveta, ali je na početku večeri dobio isto priznanje koje je osvojio i prošle godine.
Tako je postao prvi igrač u istoriji koji je odbranio ovu nagradu.
