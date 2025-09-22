Slušaj vest

OFK Beograd je izdao saopštenje i neku vrstu odgovora na oglašavanje Partizana zbog toga što će se taj meč igrati u Zaječaru.

Od trenutka kada se saznalo da će umesto Stare Pazove, Romantičari dočekati crno-bele na stadionu "Kraljevica" postalo je jasno da u Humskoj nisu bili za tu opciju.

1/3 Vidi galeriju Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Partizan je izdao saopštenje, a na isti način je stigao odgovor sa Karaburme.

- Povodom današnjeg saopštenja FK Partizan, OFK Beograd uvažavajući dugogodišnjeg sportskog rivala želi da istakne sledeće:

U procesu licenciranja za Superligu Srbije naš klub je uredno prijavio dva stadiona – stadion Kraljevica u Zaječaru i Sportski centar FSS-a u Staroj Pazovi.

Klub je doneo odluku da sve domaće utakmice, a ne samo ovu, igra na stadionu Kraljevica u Zaječaru, sve dok se ne steknu uslovi za povratak na naš Omladinski stadion što je najveća želja svih pristalica kluba, uprave i samih igrača, uzimajući u obzir činjenicu da nismo odigrali utakmicu na našem stadionu i pred našim navijačima duže od godinu dana, što smatramo velikim hendikepom za naš klub.

Utakmica protiv FK Partizan je prijavljena u skladu sa svim propisima i u predviđenim rokovima, te nas iznenađuje samo saopštenje našeg rivala. Samim tim zaista ne vidimo osnov za žalbe i pritužbe, premestimo sav sportski naboj tamo gde pripada, a to je teren.

Mi ćemo, kao i do sada, nastaviti da poštujemo pravilnike, pravila i odluke fudbalskih organa u Srbiji.

Sportski pozdrav, vidimo se u Zaječaru - stoji u saopštenju Romantičara.

BONUS VIDEO: