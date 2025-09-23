Slušaj vest

Fudbaler Pari Sen Žermena i reprezentativac Francuske, Usman Dembele (28) osvojio je Zlatnu loptu, prestižnu nagradu koja se dodeljuje najboljem fudbaleru na planeti u prethodnoj sezoni.

Dembele je prošle sezone sa Pari Sen Žermenom osvojio Ligu šampiona, prvenstvo Francuske, Kup Francuske i Uefa Superkup, pa je veliko priznanje, čini se zasluženo, završilo u njegovim rukama. Odigrao je Dembele sezonu karijere, postigao 35 golova, upisao 16 asistencija, ispisao istoriju sa svojim klubom i potpuno zasenio konkurenciju.

Iza njega u izboru za najboljeg ostali su igrač Barselone Lamine Jamal, fudbaler PSŽ-a Vitinja i igrač Liverpula Mohamed Salah.

Nakon šest godina nekonstantnosti i neispunjenog potencijala u Barseloni došao je u Pari Sen Žermen i pokazao zašto je svojevremeno važio za najvećeg talenta na planeti.

Dembele je bio drugi najskuplji fudbaler u istoriji, kada je 2017. godine prešao iz Borusije Dortmund u Barselonu za 150 miliona evra, 2021. godine opisan je od predsednika katalonskog kluba Đoana Laporte kao "bolji od Klijana Mbapea", a bivši trener Barse Ćavi Ernandez jednom prilikom izjavio je da je Dembele igrač koji "ako se pravilno koristi, može biti najbolji na svetu".

Ali, očito ga ni Ćavi ni ostali u Barsi nisu pravilno koristili, ili jednostavno nisu imali strpljenja za gluposti koje je pravio, pa su 2023 digli ruke od "večitog talenta" i pustili ga da pređe u PSŽ za samo 55 miliona.

I zaista, Dembele u Barsi nije bio ni bleda senka igrača koji danas blista u dresu Parižana, pa je često bio na meti žestokih kritika.

Ljubitelji fudbala u Srbiji i danas prepričavaju legendarne izjave poznatog analitičara i bivšeg fudbalskog asa Radeta Bogdanovića, koji nikada nije osporavao njegov talenat, ali je zbog ponašanja na terenu i slabih partija voleo da oplete po Francuzu.

- Čovek je plaćen 150 miliona evra sa bonusima. Toliko novca treba Kliničkom centru Srbija da se potpuno renovira kako bi mogao kvalitetno da leči sedam miliona stanovnika Srbije. Čak 35 odsto vrednosti Komercijalne banke je iznosio njegov transfer - izjavio je svojevremeno u programu uživo na "RTS" Bogdanović.

I nije se tu zaustavio:

- Barselona mu je prvo angažovala nutricioniste koji su mu objasnili da ne sme da jede brzu hranu. Onda su mu angažovali psihijatra da mu objasni da je profesionalni fudbaler i da ne sme preko noći da gleda porniće i igrati video igre na profesionalnom nivou. Zamislite nekoga ko ima toliku platu i toliko je plaćen da sebi dozvoljava takve stvari u životu - zaključio je Rade.

Kurir sport